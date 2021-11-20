Skandalların Bankasıydı: Türk Ticaret Bankası bankası dönüyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9895 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.





Mafya-siyaset-iş dünyası üçgeninde yaşanan skandallar yüzünden önce Hazine’ye devredilen hemen ardından da tasfiyesi için düğmeye basılan Türk Ticaret Bankasına yeniden faaliyet izni verildi.





Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."





Türk Ticaret Bankası ya da diğer adıyla Türkbank, Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk banka olma unvanını taşıyor.





Türkbank skandalı nedir?

Haziran 1997’de Mesut Yılmaz’ın liderliğinde Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi tarafından kurulan 55. Hükümetin devrilmesine sebep olan skandallar zinciri ülkeyi derinden sarstı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Türkbank, 1998 yılında yapılan özelleştirme ihalesiyle 600 milyon dolara işadamı Korkmaz Yiğit’e satıldı. Yiğit, Bankekspres ve Türkbank’ın yanısıra sahip olduğu üç televizyon kanalı ve satın aldığı gazetelerle bir anda ülkenin en kudretli işadamlarından biri haline geldi. Ancak gizli ortağı Alaattin Çakıcı’nın ihaleden kısa bir süre sonra Fransa’da yakalanması tüm planları bozdu. CHP’li Fikri Sağlar’ın açıkladığı Yiğit’le Çakıcı arasındaki telefon konuşmaları, ikilinin Türkbank ihalesinde etkili olmak için çalıştıklarını ortaya döktü. Bunun üzerine hükümet istifa etmek zorunda kaldı.