Samanyolu Haber /Gündem / Skandalların Bankasıydı: Türk Ticaret Bankası bankası dönüyor! /20 Kasım 2021 10:36

Skandalların Bankasıydı: Türk Ticaret Bankası bankası dönüyor!

Skandalların bankası olarak anılan ve 1 Temmuz 2001 tarihinde faaliyetleri durdurulan Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9895 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mafya-siyaset-iş dünyası üçgeninde yaşanan skandallar yüzünden önce Hazine’ye devredilen hemen ardından da tasfiyesi için düğmeye basılan Türk Ticaret Bankasına yeniden faaliyet izni verildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:
"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Türk Ticaret Bankası ya da diğer adıyla Türkbank, Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk banka olma unvanını taşıyor.

Türkbank skandalı nedir?
Haziran 1997’de Mesut Yılmaz’ın liderliğinde Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi tarafından kurulan 55. Hükümetin devrilmesine sebep olan skandallar zinciri ülkeyi derinden sarstı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Türkbank, 1998 yılında yapılan özelleştirme ihalesiyle 600 milyon dolara işadamı Korkmaz Yiğit’e satıldı. Yiğit, Bankekspres ve Türkbank’ın yanısıra sahip olduğu üç televizyon kanalı ve satın aldığı gazetelerle bir anda ülkenin en kudretli işadamlarından biri haline geldi. Ancak gizli ortağı Alaattin Çakıcı’nın ihaleden kısa bir süre sonra Fransa’da yakalanması tüm planları bozdu. CHP’li Fikri Sağlar’ın açıkladığı Yiğit’le Çakıcı arasındaki telefon konuşmaları, ikilinin Türkbank ihalesinde etkili olmak için çalıştıklarını ortaya döktü. Bunun üzerine hükümet istifa etmek zorunda kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Skandalların Bankasıydı: Türk Ticaret Bankası bankası... Sonraki Haber >>

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

İşte operasyonun perde arkası

İşte operasyonun perde arkası

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Arşivler unutmaz

Arşivler unutmaz

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:36