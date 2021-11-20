Samanyolu Haber /Gündem / Gençlerin düşüncesi Erdoğan ve AKP yönetimini üzecek /20 Kasım 2021 10:43

Gençlerin düşüncesi Erdoğan ve AKP yönetimini üzecek

Gençler üzerinden yapılan son anket sonuçları paylaşıldı. Son anket sonucu ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerin düşüncesi Erdoğan ve AKP yönetimini üzecek

SHABER3.COM

Area Araştırma tarafından 18-34 yaş aralığındaki gençler üzerinde yaptığı araştırmada dikkat çeken son anket sonuçları ortaya çıktı. Son anket sonuçları incelendiğinde gençlerin yüzde 51’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermem dedi. Araştırmada ekonomideki kötü gidişin sebebi olarak “hükümetin yanlış politikaları” cevabını veren genç seçmenin oranı da yüzde 57.5 olarak tespit edildi.

Area Araştırma’nın 26 ilde yaptığı “18-34 Yaş Grubu Siyasi Eğilimler Araştırması – Ekim 2021” raporu açıklandı. Araştırmada, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna “Oy veririm” diyenler yüzde 31,3 “Oy vermem” diyenler yüzde 50,1 “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 18,6 çıktı.

Paylaşılan son ankette yaş gruplarına göre dağılımda, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 48,6’sı, 25-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 52,6’sı “Erdoğan’a oy vermem.” dedi.

Son anket sonuçları şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?”

18-34 yaş grubu

Başarılı: 31,5
Başarısız: 59,2
Fikir belirtmeyen: 9,3

18-24 yaş

Başarılı: 35,1
Başarısız: 54,0
Fikir belirtmeyen: 11,0

25-34 yaş

Başarılı: 29,1
Başarısız: 62,7
Fikir belirtmeyen: 8,2

“Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?”

18-34 yaş grubu

Başarılı: 20,5
Başarısız: 74,5
Fikir belirtmeyen: 5,0

18-24 yaş

Başarılı: 23,1
Başarısız: 72,8
Fikir belirtmeyen: 4,1

25-34 yaş

Başarılı: 18,8
Başarısız: 75,7
Fikir belirtmeyen: 5,4

“Ekonomide kötü gidişin sebebi sizce nedir?”

18-34 yaş grubu

Hükümetin yanlış politikaları: 57,5
Dış güçler: 31,0
Diğer: 2,5
Fikir belirtmeyen: 9,0

“Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?”

Ekonomi: 66,8
İşsizlik: 7,7
Eğitim sistemi: 6,1
Diğer : 15,6
Fikir belirtmeyen: 3,8
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gençlerin düşüncesi Erdoğan ve AKP yönetimini üzecek Sonraki Haber >>

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

İşte operasyonun perde arkası

İşte operasyonun perde arkası

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Arşivler unutmaz

Arşivler unutmaz

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:26