Gençlerin düşüncesi Erdoğan ve AKP yönetimini üzecek

Area Araştırma tarafından 18-34 yaş aralığındaki gençler üzerinde yaptığı araştırmada dikkat çeken son anket sonuçları ortaya çıktı. Son anket sonuçları incelendiğinde gençlerin yüzde 51’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermem dedi. Araştırmada ekonomideki kötü gidişin sebebi olarak “hükümetin yanlış politikaları” cevabını veren genç seçmenin oranı da yüzde 57.5 olarak tespit edildi.





Area Araştırma’nın 26 ilde yaptığı “18-34 Yaş Grubu Siyasi Eğilimler Araştırması – Ekim 2021” raporu açıklandı. Araştırmada, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusuna “Oy veririm” diyenler yüzde 31,3 “Oy vermem” diyenler yüzde 50,1 “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 18,6 çıktı.





Paylaşılan son ankette yaş gruplarına göre dağılımda, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 48,6’sı, 25-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 52,6’sı “Erdoğan’a oy vermem.” dedi.





Son anket sonuçları şöyle:





“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?”





18-34 yaş grubu





Başarılı: 31,5

Başarısız: 59,2

Fikir belirtmeyen: 9,3





18-24 yaş





Başarılı: 35,1

Başarısız: 54,0

Fikir belirtmeyen: 11,0





25-34 yaş





Başarılı: 29,1

Başarısız: 62,7

Fikir belirtmeyen: 8,2





“Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?”





18-34 yaş grubu





Başarılı: 20,5

Başarısız: 74,5

Fikir belirtmeyen: 5,0





18-24 yaş





Başarılı: 23,1

Başarısız: 72,8

Fikir belirtmeyen: 4,1





25-34 yaş





Başarılı: 18,8

Başarısız: 75,7

Fikir belirtmeyen: 5,4





“Ekonomide kötü gidişin sebebi sizce nedir?”





18-34 yaş grubu





Hükümetin yanlış politikaları: 57,5

Dış güçler: 31,0

Diğer: 2,5

Fikir belirtmeyen: 9,0





“Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?”





Ekonomi: 66,8

İşsizlik: 7,7

Eğitim sistemi: 6,1

Diğer : 15,6

Fikir belirtmeyen: 3,8