Samanyolu Haber /Dünya / Slovakya bütün vatandaşlarına COVID-19 testi yapacak /02 Kasım 2020 10:35

Slovakya bütün vatandaşlarına COVID-19 testi yapacak

Slovakya, koronavirüs salgınında ikinci dalganın önüne geçmek için dev bir proje başlatarak ülkede yaşayan, 10 yaş üstü herkesin Covid-19 testi yaptırmasını hedefliyor. 5,5 milyon nüfuslu Slovakya, dün başlayan toplu test uygulamasıyla, dünyada tüm yetişkin vatandaşlarına test yapan ilk ülke olacak.

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Bu kapsamda ülke genelinde 5 binden fazla test merkezi kuruldu. Ordu mensuplarının yanı sıra Avusturya ve Macaristan'dan da sağlık çalışanlarının görev aldığı merkezlerin bazılarında, ilk günde uzun kuyruklar oluştu. Slovak yetkililer, PCR yerine daha az güvenilir olan ve 15 dakikada sonuç veren antijen testi kullanma kararı aldı. Başbakan Igor Matovic, 13 milyon antijen testinin kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Slovak lider ayrıca, hayatların kurtarılması ve ülkenin tamamen karantina altına alınmaması için halka test yaptırması çağrısında bulundu.

Toplu test kampanyasına katılım gönüllü ancak test yaptırmayanlar 10 gün boyunca kendilerini izole etmek zorunda kalacak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Slovakya'da salgının başından bu yana 219 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti, 57 bin 664 kişiye tanı konuldu.
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