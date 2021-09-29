Samanyolu Haber /Gündem / Soçi’den ilk mesajlar /29 Eylül 2021 14:29

Soçi’den ilk mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki baş başa görüşme başladı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde bir araya geldi. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’nda başlayan görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib ve Suriye’deki diğer gelişmeler olacağı belirtildi.

Erdoğan’ın “Çok önemli” diye nitelendirdiği baş başa görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulunan Putin, “Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız mutabakata varabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin’e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Ankara ve Moskova, 2017’den bu yana İdlib’e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.

Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova’da bir araya geldi.

İdlib meselesi son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi’de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

Bölgesel ve ulusal gelişmeler de değerlendirilecek. Suriye’den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.
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