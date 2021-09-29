Soçi’den ilk mesajlar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde bir araya geldi. Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’nda başlayan görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib ve Suriye’deki diğer gelişmeler olacağı belirtildi.





Erdoğan’ın “Çok önemli” diye nitelendirdiği baş başa görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulunan Putin, “Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız mutabakata varabiliyor.” ifadelerini kullandı.





Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin’e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.





EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB





Ankara ve Moskova, 2017’den bu yana İdlib’e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.





17 Eylül 2018’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.





Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova’da bir araya geldi.



