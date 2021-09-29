AKP, yeni anayasa için muhalefete 'sistem revizyonu' önerisiyle gitmeye hazırlanıyor

2023 seçimlerine "Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş" Parlamenter Sistem önerisiyle gitme hedefi koyan muhalefeti de böylece anayasa masasına çekmeyi ve seçimlerin "sistem referandumuna" dönüşmesini engelleme hesabı yapılıyor.

Bu çerçevede, "yarı başkanlık sistemine benzer" bir yapılanmaya gidilmesi, bakan ve başkan yardımcılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) seçilmesi, Meclis'in denetim yetkisinin artırılması dahil, mevcut sistemden "feragat edilebilecek" maddeler tartışılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa değişikliği önerisini tamamlamasının ardından Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu oluşturan AKP yeni anayasa çalışmalarını sürdürüyor.

Anayasa değişikliğinde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak adlandırılan Başkanlık Sistemi'nin aksayan yönlerine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Anayasa değişikliği için Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteğine karşın yeterli sandalyesi bulunmayan AKP, hem "geniş tabanlı anayasa" yapabilmek, hem de 2023 seçimlerinin "sistem referandumuna" dönüşmesini engellemek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.









'Yüzde 50+1' masaya gelebilir Muhalefetle görüşmelerde "nabız yoklanması" düşünülen konulardan birisini ise cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli oy çoğunluğu oluşturuyor.

Mevcut sistemde cumhurbaşkanının, seçilebilmek için "yüzde 50+1" olarak ifade edilen oyların en az yarısından 1 fazlasını alması gerekiyor.

AKP'de bir grup, sistemin özünün 50+1 üzerine kurulduğunu ve sistemin oturması halinde de bir sorun oluşturmayacağını düşünüyor. Ancak Başkanlık Sistemi'ne geçiş sürecinde tartışılan, daha düşük bir oranın da masaya gelebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin bir kısmını parlamento ile paylaştığı bir sistemde, daha düşük bir oy oranı seçilmesi önerisine muhalefetin de çok itiraz etmeyeceği düşünülüyor.

Hatta, CHP'nin "Başkanlık Sistemi'nde iktidara gelebilmek" için daha düşük bir orana yaklaşabileceği görüşü savunuluyor.

'Sistemin adı değişebilir' Ancak AKP'nin önermesi tam olarak ne başkanlık sistemine, ne de yarı başkanlık sistemine oturuyor. AKP kurmayları, her ülkenin hükümet sistemlerini kendi koşullarına göre düzenlediğini belirterek, "Şu anda başkanlık sistemi yürürlükte ama biz 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' diye isimlendirdik. Eğer muhalefetle uzlaşma sağlanırsa, buna göre 'parlamentosu güçlendirilmiş' denilerek yeni bir isimlendirme yapılabilir" görüşünü dile getiriyor.

'Sivil anayasadan kaçanı millet cezalandırır' Peki Muhalefetin uzlaşmaya yanaşmaması veya anayasa masasına oturmaması halinde nasıl bir yol izlenecek?

AKP kurmayları, uzlaşmaya yanaşmaması halinde, bunun faturasının muhalefete çıkacağı görüşünde:

"Millet reformdan kaçanı cezalandırır. Seçmen bugüne kadar sivil anayasa yapma çalışmalarına hep destek verdi, kaçanı da cezalandırdı. Ama muhalefet katkı sunarsa orta bir yolda buluşulabilir."

Anayasa taslağının önce MHP ile görüşülerek olgunlaştırılması düşünülüyor. Kamuoyuna açıklanmadan önce ise muhalefete götürülmesi ve böylece muhalefetin "baştan reddi ve karşı cephe" oluşturmasının önüne geçilmesi hesabı yapılıyor.



