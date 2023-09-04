Soçi’den Putin-Erdoğan Zirvesinden ilk açıklamalar

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Rusya tarafının tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması konusunda müzakerelere açık olduğunu söyledi. Rusya, 18 Temmuz’da, kendisine vaat edilen şartların yerine getirilmemesi sonrası tahıl anlaşmasına katılımını durdurdurmuştu.







‘Tahıl anlaşmasıyla ilgili soru sorma niyetinde olduğunuzu biliyorum. Bu konuda müzakerelere açığız’ Diyen Putin, "Ukrayna kriziyle ilgili konuları elbette göz ardı etmeyeceğiz" dedi.





Rusya sanatoryumunun imparatorluk binasında genişletilmiş formatta müzakereler öncesi konuşan Putin, ”Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. Sizin liderliğiniz ile Rusya Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyor. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması ile ilgili görüşmelerimizi nitelendireceğiz. Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız. Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız.” İfadelerini kullandı.













Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tahıl koridorunun önemine vurgu yaprak, ikili görüşmeler sonrası dünyaya çok önemli mesajlar vereceklerini vurguladı.





‘Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak.’ Diyen Erdoğan Merkez Bankası başkanlarının ikili ticarette yerel para birimleri ile ödemeyi görüşeceğini belirterek; "İkili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin’in bu daveti yapmış olmasının kendisini ve heyetimi mutlu ettiğini belirten Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmelerin devam ettiğini, Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesajın önemli olacağını, şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 62 milyar dolar olduğunu, bunun 100 milyar dolar hedefine doğru yürümesinin kendilerini çok mutlu edeceğini söyledi.





‘Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak. Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum.’ Diyen Erdoğan, ‘‘Savunma sanayiine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar olacak. Doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgaz ile çok önemli ilişki içerisindeyiz." İfadelerini kullandı.