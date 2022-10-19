Son anket: AKP için psikolojik eşik kırıldı

2018'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 42,6'sını alarak sandıktan birinci çıkan AKP, şimdilerde yüzde 30 dolaylarında ölçülüyor. Bu oran, siyaset bilimciler tarafından iktidar partisi için 'psikolojik eşik' olarak adlandırılıyor.



ALTILI MASADAKİ DİĞER PARTİLERDE DURUM NE?

BİR ÖNCEKİ ANKETLE KIYASLANDIĞINDA GÖZE ÇARPANLAR

Bir önceki araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 1.1 'Gelecek Partisi' yanıtını vermiş. Son ankette ise bu oran yüzde 2.9 olarak belirlenmiş.









Kamuoyu araştırma şirketleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Birçok ankette AKP ve ittifak ortağı MHP'ye seçmen desteğinin eridiği gözlenirken, bunun en büyük sebeplerinden birinin 'ekonomik kriz' olduğu ifade ediliyor.Bu durum, son olarak PİAR Araştırma'nın anketinde ortaya kondu. İktidar partisi, yüzde 28.6 oranında destek bulurken, onu yüzde 28.1'le CHP izledi.İYİ Parti yüzde 11.7'yle üçüncü, HDP yüzde 9.8'le dördüncü sırada yer aldı.MHP ise yüzde 8.6'yla beşinci sırada.Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, toplamda yüzde 39.8 oy oranına ulaşarak AKP - MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nı yüzde 2.6 gibi bir farkla geride bırakıyor.Ayrıca iki partinin önümüzdeki seçimde altılı masa çevresinde birlikte çalıştıkları Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle hareket etmesi bekleniyor.Söz konusu ankette Gelecek Partisi yüzde 2.9, DEVA Partisi yüzde 1.5 oranında destek buluyor. Bu iki partiyi, yüzde 0.9'la Saadet Partisi takip ediyor.Bu veriler, aynı şirketin bir ay önceki sonuçlarıyla kıyaslandığında ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor.15 - 18 Eylül'de gerçekleştirilen araştırmada AKP, yüzde 29.1 oranında oy alıyordu. Son anket, iktidar partisinde yüzde 0.5'lik bir kayba işaret ediyor.CHP ve MHP aynı oy oranlarını korurken; İYİ Parti seçmen desteğini yüzde 11.2'den yüzde 11.7'ye yükseltmiş.En dikkat çekici değişim ise Gelecek Partisi'nde.