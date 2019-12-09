Samanyolu Haber /Gündem / Son anket AKP'yi şoke etti /09 Aralık 2019 20:42

Son anket AKP'yi şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son ankette kararsızların sayısının hızla artması dikkat çekti. İktidar partisinin politikasını beğenmeyen ve oy vermekten vazgeçen vatandaşın rengini belli etmekten çekinmesi dikkat çekti.

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Bir yandan AKP'de devam eden istifalar bir yandan partideki üye sayısının hızla azalması iktidarın söylemlerinin sertleştirmesine neden olurken, vatandaşın artık anketlere cevap vermekten kaçınması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında olan anket sonuçlarında da benzeri bir tablo ortaya çıktı.

KONDA'nın yaptığı öğrenilen ankette kararsız seçmenin oranı yüzde 33 olarak belirlendi. Söz konusu ankette AKP'nin oyu yüzde 26.8, MHP’nin oyu ise yüzde 8.7 olarak tespit edildi. 

EKONOMİK SIKINTI VE İSTİFALAR

Ankette AKP'deki eriyişin devam ettiği gözlenirken, partiden kopmaların en büyük nedeni ise izlenen politikalar ve partililere yönelik baskının artması olarak ifade edildi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın girişimde bulunduğu yeni partiler, kopmaların yanı sıra AKP içinde de 'Kim hain?' tartışmalarına neden olarak parti içi huzursuzluğun tavan yaptığı kulislere yansıyan bilgiler arasında. Daha önce Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in de gündeme getirdiği gibi yeni partiler ile anılan isimler 'revizyon' gölgesi altında partiden bir bir uzaklaştırılırken, AKP'ye emeği geçtiğini düşünen partililer bu durumdan bir hayli rahatsız.

Öte yandan, tabandaki kopmanın başlıca sebeplerinden biri ise ekonomik nedenler olarak gösteriliyor. Son dönemde uygulanan savurgan politika ve Suriyelilere yönelik yapılan harcamalar Hazine'nin sırtındaki yükü artırırken, bu durum vatandaşa zam olarak geri dönüyor.

Ekonomik zorlukla mücadele etmeye çalışan vatandaş ise AKP'den yana çözüm umudunu kaybederken farklı partilere yönelik artış gösteriyor. 
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