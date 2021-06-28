Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Cumhur İttifakı yüzde 38’in altına düştü /28 Haziran 2021 08:43

Son anket: Cumhur İttifakı yüzde 38’in altına düştü

Dünya üzerindeki birçok ülkede yapılan anketleri derleyerek yayımlayan Europe Elects, dikkat çeken bir anket yayınladı. Ankete göre erimenin devam ettiği AKP ve MHP'nin toplam oyu yüzde 37,8'e geriledi.

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Dünya üzerindeki birçok ülkede yapılan anketleri derleyerek yayımlayan Europe Elects, Avrasya Araştırma’nın son anketini kamuoyuyla paylaştı. Ankette AKP ve MHP’deki erime dikkat çekti. Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects’in paylaştığı anket sonuçlarına göre AKP yüzde 29,5, küçük ortağı MHP ise yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu.



Millet İttifakı’nın oy oranlarında az da olsa yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti ise yüzde 14,7 oy aldı. Yapılan araştırma sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP: %29,5

CHP: %26,9

İYİ Parti: %14,7

HDP: %11

MHP: %8,3

DEVA: %4,1

Gelecek Partisi: %1,5

Saadet Partisi: % 1,2

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