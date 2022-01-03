Son anket sonuçları TÜİK'i yalanladı! Vatandaşın enflasyonu işte bu!

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Aralık ayı enflasyonu ile yıllık enflasyon oranını açıkladı. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58 olduğunu belirten TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olarak gerçekleştiğini belirtti.









TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından MetroPOLL Araştırma Şirketinin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Nabzı araştırmasının Aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada vatandaşların yüzde 60'tanfazlasının Türkiye’deki enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu kaydetti.





Araştırmanın sonuçlarına göre; enflasyonun yüzde 20 civarında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1.8 olurken, enflasyonun yüzde 50 ile yüzde 100 arası olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28.8 oldu. %100 veya üstü olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 61.5 olarak belirtildi.





Seçmen dağılımına göre yüzde 100 veya üstü enflasyon düşünenlerin oran ise şu şekilde:









AKP: %46,4





CHP: % 62,6





İYİ Parti: % 74,1





HDP: % 76,5





MHP: % 61,6





DEVA: % 45,7





SAADET PARTİSİ: % 80





DİĞER PARTİ: % 75,4





KARARSIZ: % 63,2