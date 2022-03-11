Son ankette büyük sürpriz: İşte 6 partinin toplam oy oranı

Araştırmada, Millet İttifakı’na Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin de katılması halinde 6 partiden oluşacak bu ittifaka seçmenlerin bakış açılarını soruldu.









"BU PAZAR SEÇİM OLSA"

CHP yanıtı verenlerin yüzde 12,3’ü, İYİ Parti yanıtı verenlerin yüzde 9,5’i, HDP yanıtı verenlerin yüzde 46,5’i Millet İttifakının 6 partiden oluşması durumda 6 partiden oluşan söz konusu bu ittifaka oy vermeyeceklerini belirtti.

Anket sonuçları milletvekilliği seçiminde AKP'nin İstanbul'da hala güçlü olduğunu gösterse de olası bir yerel seçimde oylar CHP'ye gidiyor.









“Bu Pazar İstanbul’da Milletvekili Genel Seçimleri yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 35,2’si AK Parti, yüzde 29,5’i CHP, yüzde 11,8’i İYİ Parti, yüzde 10,5’i HDP, yüzde 7,4’ü MHP, yüzde 5,6’sı Diğer cevabını verdi.

Ankette yer alan “Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce ankete katılanların yüzde 44,5’i CHP, yüzde 37,2’si AK Parti, yüzde 5,8’i İYİ Parti, yüzde 4,3’ü HDP, yüzde 4’ü MHP, yüzde 4,2’si Diğer cevabını verdi.













ASAL Araştırma Şirketi, Mart ayı içerisinde İstanbul'da yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.Ankette katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakının genişleyerek Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti dahil 6 partiden oluşması durumda bu ittifaka oy verir misiniz?” sorusu yönetildi.Ankete katılanlardan yüzde 39,2’si 6 partili ittifaka oy vereceğini ifade etti.Katılımcıların yüzde 43’ü söz konusu ittifaka oy vermeyeceğini belirtti.Oy verip vermeme konusunda kararsız kalanların oranının ise yüzde 17,8 çıktığı kaydedildi.İşte o araştırmanın sonuçları...Ankette, “Bu Pazar İstanbul’da Milletvekili Genel Seçimleri yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da yöneltildi.Ankete göre, siyasi parti tercihlerine göre dağılımda katılımcılardan söz konusu ittifaka Saadet Partililerin yüzde 42,5’i, Deva Partililerin yüzde 23,6’sı, Gelecek Partililerin yüzde 24’ü, Demokrat Partililerin yüzde 22’si, Kararsız ve hiçbiri yanıtı verenlerin ise yüzde 56,9’u oy vermeyeceğini ifade etti.ASAL Araştırma Şirketi, geçtiğimiz günlerde “İstanbul Siyasi Durum Araştırması - Mart 2022” anketinin sonuçları açıklamıştı.Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 74,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 7,8 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Eğitim sistemi” yanıtı ise yüzde 5,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 4,1’lik bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.