Samanyolu Haber /Dünya / [SON DAKİKA] Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı /04 Ocak 2020 21:41

[SON DAKİKA] Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına en az iki roket düştü. Bağdat'ın kuzeyindeki Balad askeri üssüne de 3 roket atıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına en az iki roket düştü. Bağdat'ın kuzeyindeki Balad askeri üssüne de 3 roket atıldığı bildirildi. 

Irak medyasında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roket düştü. Eş zamanlı olarak da Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerince de kullanılan Balad üssüne de en az üç roket atıldığı bildirildi. Büyükelçilik binasına girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Irak güvenlik güçleri olayda ölen olmadığı belirtirken, sosyal medyada 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

İran, Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından 'intikamı acı olacak' demişti.
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