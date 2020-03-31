Samanyolu Haber /Gündem / Fitch'ten Türkiye'ye 'sert daralma' uyarısı /31 Mart 2020 10:37

Fitch'ten Türkiye'ye 'sert daralma' uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bir kez daha Türkiye konusunda uyardı . Fitch , Koronavirüs salgını sebebiyle ikinci çeyrekte sert daralma beklendiğini açıkladı

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluş Fitch Müdürü Douglas Winslow, Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte çok sert bir daralma ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Kurumun Türkiye baş analisti Winslow, Türkiye ekonomisinin seyri ile ilgili, "Türkiye’de (koronavirüse karşı) tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert daralma olacağı açık" ifadelerini kullandı.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Winslow, kurum tarafından kısa bir süre sonra açıklanması planlanan 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunun da yeni gelişmeler ışığında güncelleneceğini duyurdu. Büyüme rakamlarının revize edileceğini kaydeden Winslow, ikinci çeyrekten sonra virüsün Türkiye ekonomisini ne ölçüde sınırlanacağı ve üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyette bir miktar normalleşme olup olmayacağı konularının kolayca öngörülemediğini dile getirdi ve ekledi:

"Türkiye’nin yüksek dış finansman gereksinimi, zayıf para politikası kredibilitesi ve mevcut durumda negatif reel faiz oranı, para politikasını daha fazla gevşetmesini sınırlayacağını düşünüyoruz. Ancak, daha fazla kur baskısı olmadığı yönünde işaretler var, Merkez Bankası daha fazla piyasa oynaklığı riski yaratabilecek büyük çaplı faiz indirimi için alan öngörüyor."

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktiviteler gerilerken, benzer bir trendin Türkiye'de görülmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda, Türkiye için ikinci çeyreğin kötü geçeceği öngörülürken, virüsün ne kadar süre hayatı sınırlayacağı henüz kestirilemediği için virüs krizi öncesindeki rakamlar revize edilmek üzere bekletiliyor.

 
Merkez Bankası ise koronavirüs için açıkladığı ilk tedbirleri gün ve gün hayata geçirmeye devam ederken, beklentiler bankanın genişlemeci adımlarına ve faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.
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