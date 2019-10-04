Samanyolu Haber /Dünya / [SON DAKİKA] İstanbul'a gelen uçak düştü! /04 Ekim 2019 20:38

[SON DAKİKA] İstanbul'a gelen uçak düştü!

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmek için havalanan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayn'da Lviv şehrinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. Sekiz kişinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti.

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Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06:45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi´nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
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