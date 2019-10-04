[SON DAKİKA] İstanbul'a gelen uçak düştü!

Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06:45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.







Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.





BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Ukrayna Acil Durumlar Servisi´nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan beş kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.