Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor" paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada, paylaşımlarıyla mesaj vermediğini söyledi.







Instagram paylaşımında "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" yazan Özge Peker, bir imada bulunmadığını ifade etti.





Instagram üzerinden yazılı açıklama yapan Peker, paylaştığı sözleri kendisinin yazmadığını, sayfalardan beğendiklerini alıntıladığını belirtti. "Karakterime, dünyama, ruhuma uygun olan sözleri seçiyorum sadece ve paylaşıyorum" diyen Peker, şöyle devam etti:







"Ama şimdi her paylaştığım söz başka bir anlama çekiliyor. Bunu gerçekten anlayamıyorum. Bu sayfa benim sayfam, eşimin sayfası değil."