Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketi: Millet İttifakı 4 puan önde /17 Mayıs 2022 14:15

Son seçim anketi: Millet İttifakı 4 puan önde

Yöneylem yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 37.5'i ilk seçimde Millet İttifakı'na oy vereceğini söyledi. Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlerin oy oranı yüzde 33.5 oldu.

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayıs ayı anketi 26 ilde 2 bin 400 kişiyle yapıldı. Ankete göre bu pazar seçim yapılsa, kararsızlar dağıtılmadan, partilerin aldığı oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 25.4
CHP: Yüzde 23.9
İYİ Parti: Yüzde 10
HDP: Yüzde 8.4
MHP: Yüzde 6
Zafer: Yüzde 2
DEVA: Yüzde 1.5
Saadet: Yüzde 0.8
TİP: Yüzde 0.8
Diğer: Yüzde 2.5
Kararsızlar: Yüzde 11
Oy kullanmayacağım: Yüzde 7.7
Ankete katılanların yüzde 37.5’i ilk seçimde Millet İttifakı’na oy vereceğini söyledi. Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyenlerin oy oranı yüzde 33.5 oldu.

Katılımcıların yüzde 57.5’i ülkenin kötü yönetildiğini düşünürken, “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı yoksa muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

Muhalefet adayı: Yüzde 51.8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 34
Oy kullanmam: Yüzde 7.4
Kararsızım: Yüzde 6.8
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