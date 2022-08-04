Sonunda bu da oldu!

Dar gelirlilere konut inşaatı yapma görevi olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapımına başlanan site inşaatının ilçe belediye tarfından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendiği ve bu durumun Türkiye'de bir ilk olduğu ifade edildi.



Evrensel'de yer alan ve Eylem Lodos imzası taşıyan habere göre TOKİ, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 1026 konutu içinde barındıran 2 etaplı toplu konut inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları Odunpazarı Belediyesi’nden ruhsat almadan başlayınca, belediye TOKİ’nin ruhsatsız inşaatını mühürledi. Durum böyle olunca da TOKİ tarafından yapılan toplu konut inşaatı, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından mühürlendi. TOKİ ise ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlenen alanda, inşaat çalışmalarına devam ediyor. TOKİ, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 1026 konutu içinde barındıran 2 etaplı toplu konut inşaatına başladı. İnşaat çalışmaları Odunpazarı Belediyesi’nden ruhsat almadan başlayınca, belediye TOKİ’nin ruhsatsız inşaatını mühürledi. Durum böyle olunca da TOKİ tarafından yapılan toplu konut inşaatı, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından mühürlendi. TOKİ ise ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlenen alanda, inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir’in Odunpazarı İlçesinde Vadişehir-Mamuca arasında yer alan bölgede, toplu konut inşaatına başladı. 2019 yılında vatandaşlardan başvuruları alınan toplu konut inşaatında; 1. Etap da 598 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 2. Etap da ise 428 Konut, 1’er Adet Cami ve Ticaret Merkezi yapılıyor. Odunpazarı Belediyesi, yüklenici firmanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ibra edilen evraklarda mülkiyet belgelenemediğinden ve kaçak olduğu gerekçesi ile inşaatı mühürledi. TOKİ ise kaçak olduğu için mühürlenen inşaatta çalışmalarını sürdürüyor.Oysaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. Maddesi’nde: “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum kuruluşlarınca üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla’ avan projeye göre ruhsat verilir” denilmektedir. Yine 5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkındaki Kanunu’nun 9. Maddesine ilave edilen Ek Madde 9’da: “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve ‘mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla’ başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir” ifadeleri yer almaktadır.