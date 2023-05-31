Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu : Haberlere erişim engeli için 'sahte mahkeme kararları' düzenlemişler /31 Mayıs 2023 10:44

Sonunda bu da oldu : Haberlere erişim engeli için 'sahte mahkeme kararları' düzenlemişler

Bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için sahte mahkeme kararları düzenlediği ve bunları sattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda haber linklerinin kaldırılması için sahte mahkeme kararları oluşturduğu, bunları satın aldığı ve aracılık ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için sulh ceza hakimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti.

Ardından teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 2022 yılında düzenlenen operasyonla şebeke lideri Uğur Y. ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte elektronik posta gönderen İlknur Ö.'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken İlknur Ö. ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Ünlü isimler ve suç örgütü liderlerine sahte karar satılmış
Operasyonun ardından ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen uzman ekipler, Uğur Y'nin sahte mahkeme kararlarını aralarında ünlüler ile suç örgütü liderinin de olduğu 12 kişiye sattığını belirledi.

Bu isimlerin adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

Şüpheliler arasında daha önce narkotik madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan A.O.A.'nın da olduğu öğrenildi.
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