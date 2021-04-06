"Soruşturmanın hukuki temeli yok"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, 104 emekli amiralin Montrö bildirisi yayımlaması ve akabinde bildiri sebebiyle haklarında soruşturma başlatılıp gözaltına alınmalarıyla ilgili dikkati çekici bir yorumda bulundu.







Özgenç, şahsi Twitter hesabında, “Kamuyla paylaşılan malum ‘bildiri’ler, içeriği itibarıyla eleştirilebilir ve hatta, altına imza atan kişiler, kimlikleri ve siyasi mensubiyetleri itibarıyla kınanabilir.” dedi.





Bu bildiriler sebebiyle yargının harekete geçmesini eleştiren Özgenç, “Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu ‘bildiri’ler dolayısıyla yargının harekete geçmesinin ve ilgililer hakkında özellikle terör ve örgütlü suçluluk ‘şüphe’siyle soruşturma başlatılmasının, hukuki temeli bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.







