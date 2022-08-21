Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül /21 Ağustos 2022 12:29

Sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesiyle ilgili detaylar 13 Eylül'de açıklanacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos'taki kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız" demişti.
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