Samanyolu Haber /Gündem / Soylu AKP'ye aba altından sopa mı gösterdi? /25 Mayıs 2021 09:06

Soylu AKP'ye aba altından sopa mı gösterdi?

Canlı yayında Sedat Peker'in iddialarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, 17-25 Aralık operasyonlarında ele geçirilen para sayma makinalarını hatırlattı. Soylu kendi oğluyla ilgili iddialara cevap verirken “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri filan" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarla ilgili canlı yayında konuştu.

Habertürk’te Açık ve Net Özel’e konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un karşısına çıktı. 

SOYLU 17/25 GÖNDERMESİYLE AKP'Yİ HEDEF ALDI

Soylu, oğlunun arabasının 2017'de durdurulup arandığı ve kendisinin devreye girdiği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise AKP'ye 17/25 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu göndermesi yaptı. Soylu, “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri filan. Oradan bir algı alıp getirip…” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde 17 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde yapılan polis aramasında bulunan büyük miktarda paralar ve para sayma makinesi vatandaşları  şaşırtmıştı.

Barış Güler’in evindeki sadece 2 numaralı kasada ise 1 milyon 421 bin 73 TL civarında dolar euro ve Türk Lirası bulunmuştu.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Soylu, Merdan Yanardağ’ın, “Yargının önünü açmak için istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna da “Ne için?” yanıtını verdi. Savcılığa başvurdum; İddiaların araştırılmasını istiyorum, iddialardaki tek ben değilim. Hepsini çağıracaklar, ben de gideceğim. Kolluk, adliye geçtikten sonra bana bağlı hale gelmiyor, adli kolluk oluyor. Sonrasında Meclis orada, sonuna kadar açığım” yanıtını verdi.

PEKER'DEN 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİYİ AÇIKLAMADI

Soylu, “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?” sorusuna, “Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim” yanıtını verdi. Soylu, parayı alan kişinin parlamentoda olup olmadığı yönündeki soruya da “siyasetçi” diyerek karşılık verdi. Israrlara rağmen isim vermedi. 



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