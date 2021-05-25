İstanbul merkezli 9 ilde cadı avı: 16 gözaltı kararı

9 ilde yürütülen operasyonların hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardı. Ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı, teğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu isimlerden 12’si gözaltına alındı.





Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.