Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul merkezli 9 ilde cadı avı: 16 gözaltı kararı /25 Mayıs 2021 08:35

İstanbul merkezli 9 ilde cadı avı: 16 gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik olarak devam eden cadı avında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı olan 16 isimden 12'si gözaltına alındı.

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9 ilde yürütülen operasyonların hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardı. Ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı, teğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu isimlerden 12’si gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. 
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