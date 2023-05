Soylu, bakanlığa özel ‘KİM’ uygulamasını ilk kez anlattı; herkesi fişliyorlar!

“Shift Delete” isimli teknoloji haber sitesine verdiği bir röportajda, TOGG marka araç kullanırken bakanlığının kullandığı teknoloji anlatan Soylu, telefonundan uygulama aracılığıyla röportaj yapan muhabirin fotoğrafını çekti. Uygulama, saniyeler içinde fotoğrafı çekilen kişinin kim olduğunu gösterdi. Soylu, “Bunun (KİM uygulaması) her özelliği var. Yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye’deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz bin de biri.” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkı Alkan’ın YouTube kanalına konuk oldu. TOGG ile İstanbul turu atan Hakkı Alkan, programın bir bölümünde Soylu’nun telefonunu inceledi. Soylu, en çok kullandığı uygulamaları anlatırken teknolojiye çok önem verdiğini ve İçişleri Bakanlığı’nda da teknolojik olarak pek çok atılım yaptıklarını söyledi.



İçişleri Bakanlığı’nın özel uygulamalarını da anlatan Soylu ‘KİM’ isimli uygulama ile ‘şov’ da yaptı. Uygulama ile Hakkı Alkan’ın fotoğrafını çeken Soylu’nun telefonunun ekranına saniyeler içinde Alkan ile ilgili tüm bilgiler geldi.



İkilinin arasında gerçekleşen diyalog şöyle:



-Ekran kaydı varken korumaya aldı kendini…



Bu WhatsApp’tan daha kıymetli bir şeydir.



– Biraz anlatabilir misiniz?



Dünyada bunun benzeri yok



– Ne özelliği var Sayın Bakanım?



Bunun her özelliği var. Ben sana bir özellik göstereyim. Bunda her türlü özellik var. Bu sadece şey değil, yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye’deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar.



– Bu sadece size özel bir uygulama mı?



Tabii tabii, Türkiye’de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır. Bütün emniyet teşkilatında… Sana buradan bir numara yapabilirim mesela.



– Nasıl yapabiliriz Sayın Bakanım?



Sen diyorsun ya teknoloji, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı’dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem, hiç.



– Ne yapabiliriz mesela?



(Soylu, Hakkı Alkan’ın fotoğrafını çekiyor.)



– Sayın bakanım, çok iyiymiş



– Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz bin de biri…