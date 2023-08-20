Samanyolu Haber /Gündem / Soylu gitti, müdürler döndü; İhraç edilmişlerdi! /20 Ağustos 2023 13:51

Soylu gitti, müdürler döndü; İhraç edilmişlerdi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) çeşitli nedenlerden dolayı Soylu döneminde haklarında soruşturma açılan ve meslekten ihraç edilen 38 personel mahkemenin iade kararıyla göreve döndü.

SHABER3.COM

EGM'de, idari soruşturma, OHAL sonrası çıkarılan KHK ve 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 35. maddesine istinaden bakanlıklara bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılan personel için, OHAL komisyonu tarafından verilen iade kararlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

14 BİRİNCİ SINIF MÜDÜR İADE EDİLDİ
Ekran Haber'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesiyle beraber yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatı gereği, 38 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü daha görevlerine iade edildi. Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu Başkanlıklarında 14 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü göreve döndü. Söz konusu müdürler; Murat Çetiner, Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ, Dindar İlhan, Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur, Hüdayi Sayın ve Haydar Karsavuranoğlu isimlerinden oluştu.

Emniyet'teki başkanlıkların yanı sıra çeşitli il ve bölgelerde iade bekleyen personel de göreve döndü. Merkez, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerinde de 24 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü göreve başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu gitti, müdürler döndü; İhraç edilmişlerdi! Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:09