Soylu gitti, müdürler döndü; İhraç edilmişlerdi!

EGM'de, idari soruşturma, OHAL sonrası çıkarılan KHK ve 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 35. maddesine istinaden bakanlıklara bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılan personel için, OHAL komisyonu tarafından verilen iade kararlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.







14 BİRİNCİ SINIF MÜDÜR İADE EDİLDİ

Ekran Haber'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesiyle beraber yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatı gereği, 38 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü daha görevlerine iade edildi. Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu Başkanlıklarında 14 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü göreve döndü. Söz konusu müdürler; Murat Çetiner, Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ, Dindar İlhan, Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur, Hüdayi Sayın ve Haydar Karsavuranoğlu isimlerinden oluştu.







Emniyet'teki başkanlıkların yanı sıra çeşitli il ve bölgelerde iade bekleyen personel de göreve döndü. Merkez, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir bölgelerinde de 24 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü göreve başladı.