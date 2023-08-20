BM: Kıbrıs’taki saldırı uluslararası hukukta ciddi bir suç olabilir!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinde BM Barış Gücüne (UNFICYP) yönelik eylem hakkında, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Genel Sekreter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuvvetleri tarafından yapılan eylemi şiddetle kınadığını, barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin, BM mallarına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuka göre ciddi suçlar oluşturabileceğini vurguladı.







'BM MALLARINA ZARAR VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'



VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Genel Sekreter Guterres, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü görevlilerine, KKTC personeli tarafından yapılan engellemenin, bazı barış gücü görevlilerinin yaralanmasına neden olduğunu ayrıca BM araçlarının hasar gördüğünü belirterek, "Pile yakınlarında, BM barış güçlerinin yetkileri dahilinde olan bölgede izinsiz inşaat çalışmalarını engellediği sırada tampon bölgede meydana gelen olay kabul edilemez. BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler, BM mallarına zarar verilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.







Guterres, "Kıbrıs Türk tarafı, BM Güvenlik Konseyi tarafından bölgede yetkili kılınan barış güçlerine saygı duymalıdır. Kıbrıs Türk tarafını, tüm personelini, makinelerini, BM tampon bölgesinden derhal geri çekmeye çağırıyorum. Kıbrıs Türk tarafını, Pile bölgesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulmak için BM Barış Güçleriyle ile yapıcı bir şekilde yeniden ilişki kurmaya davet ediyorum. Kıbrıs’taki tüm taraflara da gerilimi artırabilecek hareketlerden imtina etmeleri ve herhangi bir tek taraflı eylemde bulunmaktan kaçınmaları yönünde uzun süredir devam eden çağrımı da yineliyorum" dedi.





ABD, KIBRIS CUMHURİYETİ'NE BU YIL DA SİLAH AMBARGOSU UYGULAMAYACAK

Öte yandan, ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uygulamama kararını bir yıl daha uzattı. Alınan karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Sözcü Miller'ın açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2024 mali yılında ihracata, yeniden ihracata ve savunma malzemelerinin transferlerine onay verilmesine imkân tanınması için gerekli şartların Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yerine getirildiğini belirleyip Kongre'ye bildirmiştir" denildi.







DW Türkçe'nin aktardığına göre, koşullara uygunluğun yıllık olarak değerlendirildiğini hatırlatan Miller, bu tespit ve bildirimin sonucunda da Blinken'ın 2024 mali yılı için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı. Miller, söz konusu tespitin bir değişikliği temsil etmediğinin, "2023 mali yılına ilişkin belirlemenin yeniden belgelendirilmesi" olduğunun altını çizdi. ABD, Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri'ni (ITAR) yeni politikayı yansıtacak ve 1 Ekim 2023 itibarıyla geçerli olacak şekilde değiştirecek. ABD, 1987 yılında adanın yeniden birleşmesine katkı sağlaması amacıyla Kıbrıs'a silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.





KKTC: KARAR, ABD'NİN SAMİMİYETİNİ BİR KEZ DAHA SORGULAMAMIZA NEDEN OLDU

ABD'nin aldığı karara KKTC Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Yönetimi'nin, tüm çabalarımıza rağmen adadaki hassas dengeleri bozma pahasına, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasını destekleyen tutumunun hız kazanarak devam etmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu hamle, Rum tarafının bir çok ülkeyle askeri işbirliğini artırdığı bir dönemde, ABD Yönetimi'nin ada ve bölge istikrarına verdiği önemle ilgili samimiyetini bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur" dendi.







Bakanlık açıklamasında, "ABD'nin her vesileyle Rum tarafı ile 'ortaklık ve işbirliği' kisvesi altında, savunma alanında hız kazanan kışkırtıcı adımlarını desteklemekten kaçınmaya ve ada ile bölgedeki hassas dengeleri gözetmeye bir kez daha davet ediyoruz" çağrısı yapılırken "Bu eylemler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımları, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizi yineleriz" ifadesine yer verildi.







