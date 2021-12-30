Soylu'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediye başkanlarının dinlendiği yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının dinlendiğini ve belediyelere 'özel masa' kurulduğunu söylemişti.



SÜLEYMAN SOYLU'DAN SUÇ DUYURUSU Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanları dinleniyor' sözlerini gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



''HDP İLE KOL KOLA GİRİP...'' Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, yazılı açıklamasında; ''Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ? Gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değil tüm CHP’li belediye başkanlarının telefonlarının dinlenildiğini ifade etmişti.

