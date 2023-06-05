Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun 'son rica'sını reddetmiş /05 Haziran 2023 15:52

Soylu'nun 'son rica'sını reddetmiş

İçişleri Bakanı olamayacağını anlayan Süleyman Soylu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son bir istekte bulunduğu öne sürüldü. Soylu, iddiaya göre kendisine yakın Sakarya Valisi’nin İstanbul Valisi yapılmasını istedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabinesini açıkladı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı'na, uzun süredir İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya atandı. Yerlikaya, önceki gün düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının arka planında yaşananlar da merak konusu oldu.

ERDOĞAN'DAN SON RİCA
HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Süleyman Soylu son dakikaya kadar görevinde kalmak için mücadele etti. Ancak kalamayacağını anlayınca Erdoğan’dan İstanbul Valisi olarak kendisine yakın olan Çetin Oktay Kaldırım'ı ataması için ricada bulundu.

SOYLU GİTMEMEK İÇİN ÇOK ÇABALADI
İddiaya göre; Ali Yerlikaya’nın adının İçişleri Bakanı olarak konuşulduğu süreçte Soylu, Yerlikaya’nın kendi yerine gelmemesi için çok çaba sarfetti. Ancak bunu engelleyemedi.

ÖVGÜLER DİZMİŞTİ
Çetin Oktay Kaldırım’ın Soylu ile yakın ilişkisi siyaset arenasında biliniyor. Kaldırım’ın sosyal medyadan Soylu’ya övgü dizdiği pek çok paylaşım bulunuyor.


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