Soylu'ya lokasyon fayanmıyor: Bombalı saldırı talimatının lokasyonu yine değişti…

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin dört gün önce kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" demişti.







Soylu , Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sırsında fikrini değiştirdi





Bakanlığının bütçesini sunarken Son saldırı ile ilgili bilgi veren Soylu ' Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son iki ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD olmak üzere küresel efendiler tarafından verilen mesaj tam bağımsızlık yolculuğundaki Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı istikrara kavuşturma çabalarının engellenmesine yöneliktir. İstiklal saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından biridir. Mersin saldırısı da İstiklal saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin (HDP'lilere dönerek) ağalarınız durmaktadır. Amerika, PYD, PKK durmaktadır. (İstanbul Emniyeti sizi yalanlıyor' itirazı üzerine) Ömrünüz yalanla geçiyor, utanmadan.'' dedi







