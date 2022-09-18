'Soysuz' açıklama

İade işlemleri için Arnavutluk mevkidaşıyla doğrudan temas kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Emre Olur'un İstanbul'a getirilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" dedi.









Duvar'ıngöre, Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'tan bu sabah Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk-Tiran’a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur, 18 Eylül tarihinde saat 06:30’daki uçuşla Tiran-Arnavutluk’tan teslim alınarak, sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" bilgisi verildi.