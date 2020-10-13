Samanyolu Haber /Medya / Sözcü Davası'nda cezalar onandı! /13 Ekim 2020 15:16

Sözcü Davası'nda cezalar onandı!

Aralarında Sözcü yazarlarının da olduğu 9 ismin yargılandığı davada 'F...'ye yardım' suçlamasıyla verilen cezalar onandı.

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Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığa yerel mahkeme tarafından verilen ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya, Yargıtay'a gidecek.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli, internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım' suçundan açılan dava açılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, Burak Akbay'ın dosyası ayrılmış, Akbay hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha sonra bu karar kaldırılmıştı.

Mahkeme yapılan yargılama sonucu 8 kişiye sözde örgüte yardımdan ceza verilmişti.  Buna göre; Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'ya 1 yıl 13 ay, Gökmen Ulu'ya 1 yıl 13 ay, Yonca Yücekaleli 1 yıl 13 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

KARAR ONANDI

Dosya sanıkların karara yaptıkları itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM)'ne gitmişti. Dosyayı değerlendiren İstanbul BAM 27. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Daire, yerel mahkeme olan 37. Ağır Ceza'nın kararının yerinde olduğunu, istinaf başvurusunda bulunan sanıkların gerekçelerinin ise yerinde görülmediğine hükmetti. Yerel mahkemece verilen cezalar onandı.

Dosya, Yargıtay'a gidecek.
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