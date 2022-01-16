Samanyolu Haber /Dünya / Sputnik V aşısıyla ilgili yeni gelişme /16 Ocak 2022 18:53

Sputnik V aşısıyla ilgili yeni gelişme

Rusya'da üretilen koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili tüm belgelerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Pavel Bednyakov imzası taşıyan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgeleri DSÖ'ye teslim ettiğini açıkladı.

Solovlev-Live adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Vujnovic, "Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Sputnik V aşısıyla ilgili talep edilen tüm belgeleri sundu" dedi.

DSÖ Düzenleme ve Ön Yeterlilik Direktörü Rogerio Gaspar, Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısıyla ilgili tüm belgelerin Ocak ayı sonuna kadar teslim edilmesini beklediklerini belirtmişti.

DSÖ, Şubat 2022'de aşının üretim yerinde bir inceleme yapmaya hazır olduklarını duyurmuştu.


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