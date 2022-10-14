Stad yerine millet bahçesi planına mahkemeden iptal

Ankara'da yerine millet bahçesi yapılması planlanan ve yıkımına başlanan Cebeci İnönü Stadyumu ile ilgili projenin mahkemede iptal edildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Ankara’da mahkeme, geçtiğimiz yıl millet bahçesi yapılması için yıkılan Cebeci İnönü Stadyumu alanıyla ilgili planları iptal etti. Ankara’da mahkeme, geçtiğimiz yıl millet bahçesi yapılması için yıkılan Cebeci İnönü Stadyumu alanıyla ilgili planları iptal etti.





Stadın alanına Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından uygulama imar planı değişikliği yapılmıştı.







Plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Ankara 17’nci İdare Mahkemesi, Cebeci Stadyumu’nun yıkımına neden olan plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.