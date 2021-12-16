Samanyolu Haber /Spor / Stefan Kuntz'dan eşleşme yorumu /16 Aralık 2021 22:19

Stefan Kuntz'dan eşleşme yorumu

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi grup eşleşmesi sonrasında A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

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A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün çekilen UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi.

Kuradan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Litvanya ile A Millî Takım’ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." diye konuştu.   

Almanya’da yaşadığım yerin Lüksemburg’a yaklaşık 50km uzaklıkta olduğunu söyleyen Kuntz, "Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg’un yalnızca millî takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün." dedi.

UEFA Uluslar Ligi’ne dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye’nin favori olduğunu söyleyeceğini ifade eden A Millî Takım antrenörü, "Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız” açıklamasını yaptı. Kuntz, öncelikli hedefin B Ligi’ne yükselmek olduğunun altını çizerken, “Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma fırsatı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri’ne hazırlanmak var." diye konuştu.  

Kuntz sözlerini şöyle tamamladı: "Ben, genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Millî formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz."
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