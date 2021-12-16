OHAL çıkışıyla gündeme gelen Özgenç'ten Meclis'e çağrı

MECLİS'E ÇAĞRI





"SORUN, BİR YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE HALLOLABİLECEK SORUN OLMA ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ DURUMDA"









"AKSİ TAKTİRDE KAMU OTORİTELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZEDELENMESİ OLACAK"





Bu nedenle erken seçim kararı alınsın veya alınmasın, TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik krizin kontrolden çıktığını ve erken seçim kararı alınsa bile sorunun çözülemeyeceğini belirterek Meclis'in harekete geçmesini istedi.Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.Özgenç'in gündeme gelmesi AKP'yi rahatsız edince bugün bir yazı kaleme alan Abdülkadir Selvi, İzzet Özgenç'in geçmişte Erdoğan'a yakın olduğunu artık ise AKP'ye muhalif bir isim olduğunu belirtmişti.Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Özgenç, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı yeni bir açıklama yaptı.Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybına ilişkin görüşlerini açıklayan Özgenç, ''Bu sorun, tuzu kuru danışmanların yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur'' ifadelerini kullandı.Özgenç, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı açıklamasında şöyle dedi:Türk lirasının yabacı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değer kaybındaki temel sebep, Merkez Bankası’nın içinin boşaltılmış olmasıdır. Milyarlarca dolara bağil dış borcun ödenebilmesi için döviz cinsinden paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl sorun, bu paranın bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, tuzu kuru danışmanların yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur. Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır.