Samanyolu Haber /Gündem / Sufleci yandaş 'bile' Erdoğan'ın izlettiği o videoya tepki gösterdi /29 Ekim 2021 13:10

Sufleci yandaş 'bile' Erdoğan'ın izlettiği o videoya tepki gösterdi

Abdulkadir Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. O saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlettiği videoda Ankara Çubuk'taki linç girişimi görüntülerinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

'Saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu'

Selvi, yazısında şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı."
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