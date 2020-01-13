Şükür'den Erdoğan'la fotoğraf çektiren Özil ve Gündoğan'a tavsiye

2011 yılında AKP’den milletvekili seçilen Şükür 2013 yılında partiden istifa etti, sonrasında ise zor günler yaşadı.







Alman gazetesi Welt am Sonntag Hakan Şükür'le yaptığı röportajı '' Ulusal Kahraman, Devlet Düşmanı, Über Şoförü' ' başlığıyla yayınladı. Şükür röportajda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını ifade etti. AKP'nin Hizmet Hareketi hakkında sözde silahlı terör örgütü yaftasını asmasının ardından kendisinin de bu kategoriye konulduğunu anlatan Şükür başından geçenleri anlattı.





Panorama News'te yer alan habere göre Şükür, “Ben ülkemde yaşayan bir futbolcu olarak yasal çerçeve içinde faaliyetlerim oldu. İsmimin Hakan Şükür olmasından dolayı üzerime gelerek toplumda korku iklimi oluşturulmak istendi. Partiden ayrılma nedenim yolsuzluklardan dolayı oldu. Fakat bana karşı partiden düşmanlıklar başlatıldı. Türkiye cumhurbaşkanı otoriterliği seçerek kendisini eleştirenlere karşı mücadele yolunu tercih etti.” ifadesini kullandı.





Şükür, siyasete soyunan Mesut Özil’e ve İlkay Gündoğan’a tavsiyelerde bulundu.





“Erdoğan benim her şeyimi aldı. Benim özgürlük hakkımı, ifade özgürlüğümü ve çalışma özgürlüğümü aldı. Benim Türkiye’de onlarca milyon dolarım vardı fakat hepsine el koydu” dedi.





Ağustos 2016 da babası tutuklanan Şükür, uzun yıllar top koşturduğu Galatasaray’dan da ihraç edildi. Kendisine karşı düşmanlığın Amerika’da bile devam ettiğini ifade eden Şükür, kendisini Amerika’da bir süre Amerikan emniyet güçlerinin koruduğunu dile getirdi.





İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, 2018’de Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çekinmekle gündem olmalarına anlam veremediğini dile getiren Şükür, “Bir de AKP’ye girsinler, o zaman partinin gerçek yüzünü görecekler'' dedi