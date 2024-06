Sular durulmuyor: İYİ Parti'de bir istifa daha!

"25 Ekim 2017 tarihinde kurulduğu ilk günden bugüne kadar başarısı için mücadele ettiğim, Milletimizin umutlarını taze tutmak için bünyesinde alın teri döktüğüm, aydınlık geleceğin ve güneşli yarınların teminatı olduğuna inandığım, fakat günün sonunda yalnızca hayal kırıklıklarımla baş başa kaldığım İYİ Parti yolculuğuma bugün son veriyorum.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Son olarak, İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yetkin Öztürk, partiden istifa etti. Öztürk, X hesabından yaptığı açıklamada tüm çalışmalarının ve emeklerinin ziyan olduğunu ama her şeye yeniden başlama iradesinin içinde mevcut olduğunu belirtti. Öztürk, istifa mesajında önceki gün partiden istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'a da teşekkür etti.Öztürk'ün X hesabından yayımladığı istifa mesajı şöyle:Eğitimden ekonomiye, adaletten demokrasiye, siyasetten güvenliğe her alanda yönetim zafiyeti olduğunu düşündüğüm Ülkem için, zaman mefhumu olmaksızın gece gündüz çalıştım. Son 2 yıldır izlenen Parti siyasetinde o dönemde yanlış olduğunu vurguladığımız ancak son gelişmelerle birlikte okuduğumuzda daha da anlamlandırdığımız! bu kararlarla, teşkilatlarımızdan ve üyelerimizden on binlerce gönül insanı partiyi terk etti, teşkilatlarımız dağıtıldı, Partiye verdiğimiz emekler ziyan oldu. Ellerimizle kurduğumuz Partide bu gidişata dur demek için canla başla yanlıştan dönülmesi için hep kararlılıkla mücadele ettim ama olmadı. Millete ve Teşkilata rağmen siyasetin yapıldığı İYİ Parti çatısı altında artık yol yürümem mümkün değil.Türk Milleti'nin yüceliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyeti için mücadele etmeye devam edeceğim."