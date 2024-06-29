Samanyolu Haber /Dünya / İran seçiminde 'Türk aday' Pezeşkiyan önde /29 Haziran 2024 09:20

İran seçiminde 'Türk aday' Pezeşkiyan önde

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre reformcuların tek adayı olan Türk kökenli Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçen ay helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dün düzenlenen seçimde, reformcuların tek adayı Mesud Pezeşkiyan yüzde 42,3 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 39,5 ile Said Celili takip ediyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı. Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

İlk sonuçlara göre Said Celili ikinci sırada.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Azeri Türk'ü milletvekili Pezeşkiyan, Uzmanlar Konseyi tarafından onaylanan ve reform yanlıları tarafından desteklenen tek ılımlı aday olarak öne çıkmıştı. Bazı analistler, daha önce adaylığı engellenen Pezeşkiyan'ın onaylanmasının, özellikle Türk kökenli nüfus ve azınlıklar arasında seçime katılımı artırma amacı taşıdığını belirtmişti.

Doktor olan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yaptı ve 2008'den bu yana parlamentoda yer alıyor.

Okullarda Türkçe eğitimi destekleyen Pezeşkiyan'ın mitinglerinde Azerice şarkılar çalınması da dikkat çekti.

İran'da Türk kökenlilerin sayısı kimi tahminlere göre 30 milyonu aşıyor.
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