Samanyolu Haber /Dünya / Tır cuma namazı kılanların arasına daldı, çok sayıda ölü var /29 Haziran 2024 09:27

Tır cuma namazı kılanların arasına daldı, çok sayıda ölü var

Nijerya'da tırın cuma namazı kılanların arasına dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Nijerya'nın Kano eyaletinde, tırın cuma namazı kılanların arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki Kaduna-Kano kara yolundaki Kura bölgesinde kontrolden çıkan tırın, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldığını bildirdi.

Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tır cuma namazı kılanların arasına daldı, çok sayıda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:47:53