Sayıştay vurgunu tespit etti, isimleri gizlendi!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 115’inci sırada yer alan Türkiye’de, yolsuzlukların sonu gelmiyor. Sayıştay’da yapılan hesap yargılamaları da yolsuzlukların kamunun tüm kademelerinde yaşandığını ortaya koyuyor.



Sayıştay’ın tespitlerine göre yemekten saksı alımına kadar her alanda vurgun yapılıyor. Ancak Sayıştay ne vurgunu yapanları açıklıyor ne de vurgunun boyutunu. Sayıştay’ın isimlerini açıklamadığı kamu görevlilerinin yargılandığı bazı yolsuzluk tespitleri şöyle:



• Bir üniversite rektörlüğünün makam odasında kullanılmak üzere sekiz kalem süs eşyası alındı. Ancak yapılan incelemede eşyalar bulunamadı. Yapılan araştırmada beş süs eşyasının rektörün lojmanında bulunduğu üçünün ise kayıp olduğu tespit edildi. Sayıştay, “kaybedilen” üç süs eşyası için “Rektörlük harcama birimi taşınır kayıt yetkilisini” sorumlu tuttu. Üç süs eşyanın parasının tespit edilen ve yine ismi gizlenen yetkiliden tahsil edilmesine karar verildi.



• Bir kamu kurumunda ise alınmayan saksı bitkiler için alınmış gibi evrak düzenlenip ödeme yapıldığı saptandı.



• Sayıştay, ismine yer vermediği bir büyükşehir belediyesinin özel kalem müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna 97 kişi katılmasına rağmen 295 kişi üzerinden ödeme yapıldığını belirledi. Kamu zararının, ilgili kamu görevlileri ve yetkililere ödettirilmesine karar verildi.



• Belediyeye ait araçların, belediye başkan yardımcısına ait arazilerde beş gün boyunca bedelsiz olarak çalıştırıldığı da tespit edildi. Belediyenin iş makinaları araziye kum götürdü, diğer araçlar ise arazide çalıştırıldı. Sorumlular, “Araçların köy yollarının bakım ve onarımı için çalıştırıldığını” iddia etti. Ancak Sayıştay, savunmanın gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, kamu zararının ilgili yetkililerden tahsil edilmesine karar verdi.



• Bir başka kamu kurumda da satın alınan mutfak araç ve gereçleri ile mefruşat malzemelerinin fiziki inceleme ve sayım sonucunda yerinde bulunmadığı belirlendi. Kamu zararı ilgili yetkililerden tahsil edilecek.