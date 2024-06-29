Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Bakan Koca'nın istifası kesin, yerine gelecek isim bile belli /29 Haziran 2024 01:07

İddia: Bakan Koca'nın istifası kesin, yerine gelecek isim bile belli

Kulislerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği konuşuluyor. Hatta kimi gazeteciler Koca'nın odasını topladığını ve onun yerine gelecek ismi bile yazdı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kulislerde kabinede büyük değişiklikler olacağı iddiası konuşuluyor. Bu sebeple gözler Resmi Gazete'ye çevrildi.

Tartışmalar devam ederken Halk TV'de yeni bir kulis bilgisi paylaşıldı. Yeni iddialara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşyalarını topladı ve görevden ayrılmaya hazır hale geldi.

Erdoğan Koca'ya Neden Öfkelendi?
İsmail Saymaz Halk TV yayınına bağlandı. Açıklamalarda bulunan Saymaz şunları söyledi:

Fahrettin Koca ve Erdoğan arasındaki kopul randevu sisteminden kaynaklı arızalarla başladı. Ardından Kızılcahamam'daki MYK toplantısında sayın bakanın açıklamaları dikkat çekmişti. Bu açıklamalarda hastane müdürünün milletvekili tarafından atandığı duyulmuştu. Bu toplantıya katılan bütün vekiller Koca'nın açıklamasının ardından taşladılar. O andan itibaren Fahrettin Koca ile ilgili geriye gidiş başladı. AKP Kamuoyunda Koca'nın görevde fazla kalışına ilişkin söylemler de başladı.

Dün sayın Koca benim öğrendiğim kadarıyla Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşüyor ve affını isteyerek görevi bırakmak istiyor. Cumhurbaşkanı da bu duruma 'Hay hay' diyor. Fakat henüz yerine bir sağlık bakanı belirlenmediğini duydum. Bu arada sayın bakanla benim bir hukukum var. Pandemi günlerinde Halk TV'ye bağlanan ilk ve tek bakandır. AKP'li bakanlarla birçok açıdan tutum olarak ayrışır. Bu noktada muhalif medyaya olan açıklığı nedeniyle bizim bir diyaloğumuz oluştu. Ben de bunun için kendisine ulaştım.


"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna Koca'ya yönelttim, şu yanıtı verdi:

“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” dedi. Bence sayın bakan bu yanıtıyla örtük bir şekilde durumu onayladı.

İDDİA: KOCA'NIN YERİNE GELECEK İSİM DE BELLİ

Diğer yandan istifa iddiasını gazeteci Murat Ağırel de dile getirdi. Ağırel iddiayı bir adım daha ileri taşıdı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sağlık Bakanı görevden ayrıldı. Kaynaklarımdan öğrendiğime göre Bakan olarak  Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin atanacağı konuşuluyor'' ifadelerini kullandı.
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