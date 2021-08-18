Samanyolu Haber /Kültür / Süley-Man I ve Süley-Man II Süreyya Kitap’tan çıktı /18 Ağustos 2021 16:50

Süley-Man I ve Süley-Man II Süreyya Kitap’tan çıktı

Süreyya Kitap, Süley-man I (Piyonun Yolu) ve Süley-Man-II (Vezirin Dönüşü) ile gençlere anlamlı bir fantastik roman tecrübesi sunuyor.

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Süley-Man I ve Süley-Man II Süreyya Kitap’tan çıktı. 

Cenk Enes Özer’in kaleme aldığı, Süreyya Kitap’tan çıkan Süley-Man I (Piyonun Yolu) ve Süley-Man II (Vezirin Dönüşü) isimli roman seti gençler için yazılmış, onlara hayatın anlamını doğru sorularla sorgulatan bir kitap. Yazar kitabında, İnsanın yaratılışı ve kader gibi konuları roman tadında işleyerek gözünü vezir olmaya dikmiş bir piyon ve onun tahtanın sonuna giden zorlu yolculuğu konu ediniyor. Süper kahraman Süley-man’ı takip ederken hüznü, düşünceyi, korkuyu ve eğlenceyi bir arada yaşayacak; tasavvuf literatürüne espriler eşliğinde aşina olacak ve yapılan zekice göndermelere hayran kalacaksınız. Hayal gücü ve kurgusuyla; fantastik, güncel ve duygu dolu bu harika kitap setine Avrupa ve Amerika için www.sureyyakitap.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

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