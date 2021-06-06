Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu’nun Temmuz planı ne? /06 Haziran 2021 08:53

Süleyman Soylu’nun Temmuz planı ne?

Afyonkarahisar’da konuşan İçişleri Bakanı Soylu, ekonomide olağanüstü gelişmeler olacağını öne sürerek, “Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si, İtalya’sı ve ABD’si çatlayacak, patlayacak” dedi. Bu açıklama, “Soylu’nun Temmuz planı ne?” dedirtti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını öne sürerek, bu durumun gelişmiş batı ülkelerini kıskandıracağını iddia etti. sosyal medya kullanıcıları, Soylu’nun ekonomide yaşanacağını öne sürdüğü gelişmelerin neler olduğunu merak etti.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMEYENLER VAR
Bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da, belediye önünde toplanan kalabalığı selamlayan Soylu, Türkiye’nin güçlenmesini, ayakta durmasını istemeyenler bulunduğunu ileri sürerek, “Türkiye’nin haksızlığa karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler, geçmişten bugüne yapmak istedikleri oyunları yapmak, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor. Bunlara fırsat vermemek için; güçlü, iri, diri, bir ve kardeş olmalıyız” dedi.

EKONOMİ ÖYLE SIÇRAYACAK ÖYLE BÜYÜYECEK Kİ…
Türkiye’nin büyümesini istemeyenlere fırsat vermemek için savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 80’e kadar geldiğini öne süren Soylu, Türkiye’nin bugün ayakta kalabilmesinin en önemli sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını belirterek, “Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si, İtalya’sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD’si de çatlayacak, patlayacak” dedi.

NİSAN PLANI TEMMUZ’A MI ERTELENDİ?
Soylu’nun Temmuz’da ekonomide olağanüstü şeylerin olacağını açıklaması akıllara organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Nisan açıklamasını getirdi. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik “Nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceği, yapılanların telafi edileceği” ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Paylaşımında Nisan ayında yapılması planlanan değişiklikle Soylu’nun cumhurbaşkanı olmayı hedeflediğini öne sürer Peker, yaptığı açıklamalarla Soylu’nun cumhurbaşkanı, Tolga Ağar’ın ise içişleri bakanı olacağı planı çöp ettiğini öne sürdü.
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