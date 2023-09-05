Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de ikinci teknik direktör ayrılığı: Erdal Güneş /05 Eylül 2023 00:12

Süper Lig’de ikinci teknik direktör ayrılığı: Erdal Güneş

Süper Lig'de sezonun ikinci teknik direktör ayrılığı Gaziantep FK'da gerçekleşti. 4'te 0 yapan Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig’de bu sezon oynadığı 4 maçı da kaybeden Gaziantep FK’da teknik direktör Erdal Güneş görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu”

Süper Lig’de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı ise Başakşehir’de Emre Belözoğlu ile gerçekleşmişti.
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