Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig yayın ihalesi için flaş iddia /13 Haziran 2021 19:24

Süper Lig yayın ihalesi için flaş iddia

Süper Lig’de bu yılın sonunda yapılacak yayın ihalesi için Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’in de ihaleye girebileceği iddiasında bulundu.

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Şansal Büyüka bugünkü köşe yazısında Süper Lig’deki yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yılın sonunda yapılması beklenen yeni yayın ihalesi için Şansal Büyüka, Exxen’in de ihalede yer alabileceğini söyledi.

Fransa Ligue 1’in yayın haklarını satın alan Amazon’a dikkat çeken Büyüka, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Fransa Ligi’nin yayın hakkını Amazon almış… Amazon da Netflix gibi Dijital bir mecra… Sanki klasik yayıncılık da, teknolojinin bu başdöndürücü değişimi ve gelişimi ile adres değiştiriyor gibi… Yıl sonuna doğru bizde yapılacak yayın ihalesinde bir bakarsınız Netflix, Amazon, hatta bizim sevgili Acun Ilıcalı’nın Exxen’i maçları almak için yarışabilir… Tabi ülkedeki internet ağı, dijital kanallar için yeterli olacak mı, ondan emin değilim...”
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