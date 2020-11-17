Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig yayıncı anlaşması tamamlandı /17 Kasım 2020 19:45

Süper Lig yayıncı anlaşması tamamlandı

Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports ile kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki anlaşmazlıkta çözüm sağlandı.

SHABER3.COM

TFF ile BeIN Sports arasında anlaşma sağlandığını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu. Bloomberg HT'nin kulüp yöneticilerinden edindiği bilgiye göre, taraflar 2020-2021 futbol sezonunun yayın hakları için 2 milyar 650 milyon TL'ye anlaştı.

Bakan Kasapoğlu, "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

Yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki anlaşmaya göre kulüplerin bu sezon alması gereken tutar 3.3 milyar TL civarındaydı. 

Ancak BeIN Sports bu rakamı ödeyemeyeceğini söyledi. Yayıncı kuruluş kulüplere maksimum 2 milyar 350 milyon TL ödeyebileceğini iletmişti. Ancak kulüpler de yayın haklarında 2,8 milyar TL’ye kadar indirim yapabileceklerini belirtmişti. Yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki yayın krizi uzun süre sonra çözülmüş oldu ve 2 milyar 650 milyon TL üzerinde anlaşma sağlandı.

Bu anlaşmanın ardından Süper Lig kulüplerinin galibiyet ve beraberlik primleri de belirlenecek. Süper Lig'de geçen sezon 3 puana 2.7 milyon TL galibiyet primi verilmişti.
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