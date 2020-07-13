Süper Lig'in zirvesinde hesapları değiştiren sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir, Konya'da İttifak Holding Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup olurken Trabzonspor ise Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik skorla kaybetti. Beşiktaş ise Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık skorla 3 puanı almayı başardı.





Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.





Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.





Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.





Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.





Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.





Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.





Başakşehir Konya'da 3 puan bıraktı





Süper Lig'in 32. haftasında lider Başakşehir şampiyonluğu ilan etme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Konya'nın gollerini Miya (2), Ömer Ali Şahiner ve Skubic atarken, Başakşehir'in sayıları ise Visca (p), Demba Ba ve Elia'dan geldi.





Bu sonuçla lider Başakşehir 66 puanda kalarak şampiyonluk fırsatını son 2 haftaya bırakırken, Konyaspor ise ligde kalma yolunda hayati bir galibiyet alarak puanını 33'e yükseltti.





Başakşehir kalan 2 haftada evinde Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor ve evinde Alanyaspor ile oynayacak.





PUAN DURUMU







