Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'in zirvesinde hesapları değiştiren sonuçlar /13 Temmuz 2020 23:39

Süper Lig'in zirvesinde hesapları değiştiren sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirvede hesaplar yeniden yapılacak. Lider Başakşehir Konya'da, takipçisi Trabzonspor ise Denizli'de mağlup oldu. Beşiktaş ise Malatya'da kazanmasını bildi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir, Konya'da İttifak Holding Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup olurken Trabzonspor ise Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik skorla kaybetti. Beşiktaş ise Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık skorla 3 puanı almayı başardı.

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.

Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.

Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Başakşehir Konya'da 3 puan bıraktı

Süper Lig'in 32. haftasında lider Başakşehir şampiyonluğu ilan etme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Konya'nın gollerini Miya (2), Ömer Ali Şahiner ve Skubic atarken, Başakşehir'in sayıları ise Visca (p), Demba Ba ve Elia'dan geldi.

Bu sonuçla lider Başakşehir 66 puanda kalarak şampiyonluk fırsatını son 2 haftaya bırakırken, Konyaspor ise ligde kalma yolunda hayati bir galibiyet alarak puanını 33'e yükseltti.

Başakşehir kalan 2 haftada evinde Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor ve evinde Alanyaspor ile oynayacak.

PUAN DURUMU


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig'in zirvesinde hesapları değiştiren sonuçlar Sonraki Haber >>

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

New York metrosunda bıçaklı saldırı

New York metrosunda bıçaklı saldırı

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:40