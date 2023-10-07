'Süper yanardağ' faaliyete geçti, dev tahliye planı hazırlanıyor

İtalya'da hükümet son bir aydır bini aşkın depremin yaşandığı Napoli yakınlarındaki Campi Flegrei süper yanardağı çevresindeki şehirlerin tahliye edilmesi için plan yapmaya başladı.



On binlerce kişinin tahliye edilmesi anlamına gelecek plan kabinenin de gündeminde.



Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci bu hafta yaptığı açıklamada tahliyelerin yalnızca "aşırı gereklilik" durumunda hayata geçirileceğini söylemişti.



Napoli'ye yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan süper yanardağ çevresinde Pozzuoli, Agnano ve Bacoli gibi toplam nüfusu 500 binden fazla yerleşim alanları bulunuyor.



Pazartesi günü 4 büyüklüğünde sarsılan bölge geçen hafta da 4.2 büyüklüğündeki son kırk yılın en şiddetli depremini yaşamıştı. Aylardır depremlerin yaşandığı bölgede son 30 günde ise irili ufaklı toplam bin 100 sarsıntı kaydedildi.



Depremlerin yanardağın kısa sürede patlayacağı anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, bununla birlikte zeminin ayda 1,5 cm yükselmesinin binalar üzerinde hasar yaratacağı konusunda uyarıyor.



Campi Flegrei en son 1980'lerde patlamış, doğa felaketinde yaklaşık 40 bin kişi Pozzuoli'den geçici olarak tahliye edilmişti.