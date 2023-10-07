Samanyolu Haber /Dünya / Biden ile Şi gelecek ay görüşebilir /07 Ekim 2023 10:24

Biden ile Şi gelecek ay görüşebilir

Dünyanın en büyük birinci ve ikinci ekonomisine sahip ülkeler, şubat ayında Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesi üzerine sert bir sürece girdi. ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü. İki ülke ilişkileri karşlıklı sert söylmelerin ardından durma noktasına geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında San Francisco'da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ((APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Si Cinping ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da Amerikan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmeler sırasında basın mensuplarının Çin lideriyle yüz yüze görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruya "Böyle bir görüşme ayarlanmadı, ancak bir ihtimal." ifadesini kullandı.

Amerikan Başkanı ile Çin Devlet Başkanı, son olarak geçen yıl kasım ayında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G-20Zirvesi çerçevesinde yaptıkları görüşmeden bu yana bir araya gelmedi.

Dünyanın en büyük birinci ve ikinci ekonomisine sahip ülkeler, şubat ayında Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesi üzerine sert bir sürece girdi.

ABD, Çin casus balonunu düşürdü. İki ülke ilişkileri karşlıklı sert söylmelerin ardından durma noktasına geldi.

Öncesinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin (geçen yıl ağustos ayı) yaptığı Tayvan ziyareti, iki ülke ilişkilerini daha da gerdi.

Pekin'in, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Moskova'nın yanında durması Washinton'ın tepkisine neden oluyor.

Beyaz Saray, Pekin'in Moskova'ya silah yardımında bulunduğunu gösteren bir ABD istihbarat raporunu kamuoyu ile paylaştı.
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