Samanyolu Haber /Gündem / Suriye ile Türkiye arasında 'işgalci' krizi /12 Eylül 2023 12:04

Suriye ile Türkiye arasında 'işgalci' krizi

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin, Suriye ve diğer Arap ülkelerine "askeri müdahalesine karşı koymak için Arap ülkeleri arasında yakın işbirliği" çağrısı yaparak, "Türk işgali, yüce Arap çıkarlarına yönelik bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, "Arap ulusal güvenliğinin birbirine bağlı ve bölünmez olduğunu, birçok Arap ülkesinin karşılaştığı zorlukların bir bütün olarak Arap güvenliğini tehdit ettiğini" belirtti. 

Mikdad, "Ülkelerin içişlerine müdahale, askeri saldırılar, bazı toprakların yabancılar tarafından işgali, terörizmin yayılması, yoksulluk ve kalkınmanın gerilemesi gibi sorunlar, Arap güvenliğini bir bütün olarak tehdit etmekte ve Arap eylemlerinin birleştirilmesini gerektirmektedir" dedi.

Batı'yı eleştiren Mikdad, "Kurallara dayalı bir dünya düzeni kavramını öneren Batı, kendi ilkelerini dünyanın diğer halklarına dayatmak istiyor ki, bu bizim ahlak ve değerlerimize aykırıdır" diye konuştu.

Mikdad, Arap dünyasının her zaman "Batı'nın bu oyunlarının sonuçlarına karşı savunmasız" olduğunu savunarak, bu nedenle, "yıkıcı sorunları ele almak için ortak Arap eylemini güçlendirmeye ihtiyaç" olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'Yİ "İŞGALCİ" OLARAK SUÇLADI
Mikdad, "Arap ulusal güvenliğini korumak ve güçlendirmenin, krizleri çözmek ve Türkiye'nin Suriye ve diğer Arap ülkelerine askeri müdahalesine karşı koymak için Arap ülkeleri arasında yakın işbirliği" çağrısında bulundu.

Mikdad, "Suriye'deki Türk işgali, Arap ulusal güvenliğine ve yüce Arap çıkarlarına yönelik bir tehdittir" ifadelerini kullandı.
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